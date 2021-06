Kanye West leva ex de Cristiano Ronaldo em escapadinha romântica a França

Kanye West terá alegadamente levado a ex de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, numa escapadinha romântica para celebrar o seu 44º aniversário.De acordo com a TMZ, o ainda marido de Kim Kardashian e a supermodelo russa de 35 anos terão desfrutado da companhia um do noutro num luxuoso hotel em Provença, sul de França.Segundo mostram fotos partilhadas pelo jornal Daily Mail, a modelo da Victoria's Secret usou uma roupa simples composta por uma camisola branca que exibia a barriga tonificada em conjunto com calças brancas.A TMZ descreve a dupla em clima de cumplicidade como "um casal".Recorde-se que Kanye West encontra-se num processo de divórcio da socialite Kim Kardashian com quem tem quatro filhos.