Kate McCann continua a comprar presentes para Maddie

Caso esteja viva, a jovem assinala 15 anos de idade este sábado.

12.05.18

Os restantes membros familiares vão ainda incluir mensagens de apoio. "Seria maravilhoso celebrarmos um dia. Nunca vamos perder a esperança", afirma Brian Kennedy, tio avô de Maddie.



"Penso na idade que ela tem e compro algo que, quando a encontrarmos, ainda seja apropriado. Por isso há muita reflexão sobre o que comprar", conta a progenitora.



De acordo com o jornal The Sun, os McCann vão realizar uma festa para celebrar o aniversário de Maddie e "rezar pelo seu retorno a casa".







Se Maddie McCann estiver viva faz 15 anos de idade este sábado. Para assinalar o dia Kate McCann vai colocar presentes no quarto da filha - que estejam de acordo com a sua idade atual - para que um dia esta os possa abrir.A mãe da menina, que desapareceu há 11 anos na praia da Luz, no Algarve, afirma que mantém a "esperança e preserverança" e tem escolhido os presentes cuidadosamente para os colocar no quarto cor-de-rosa que permanece inalterado.