Kim Jong-un leva sanita portátil para encontro com Trump

Chefe da Coreia do Norte não quer que os seus dejetos sejam espiados.

Por D.E.S. | 13:26

As medidas de segurança de Kim Jong-un para o encontro com Donald Trump são, no mínimo, insólitas. Para além do chefe da Coreia do Norte levar a sua própria comida para a cimeira, também irá levar uma sanita portátil. Tudo para garantir que os seus dejetos não são analisados por espiões estrangeiros, que os possam usar descobrir mais detalhes sobre a sua vida secreta.



As medidas de segurança começaram logo no avião: Kim Jong-un preferiu uma rota mais longa até Singapura, tudo para evitar estar demasiado tempo a sobrevoar água. Também se desconhece qual dos aviões que descolaram da Coreia do Norte realmente transportava o ditador, uma vez que o mesmo costuma usar vários aparelhos como distração, incluindo um Boeing 747 da Air China.



Kim também dispõe de uma limusine à prova de bala para o transportar pelas ruas de Singapura até ao encontro com o Presidente dos EUA, avança a imprensa asiática.