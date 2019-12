Kim Jong-un prepara “presente de Natal”

O "presente de Natal" com que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ameaçou o presidente dos EUA, Donald Trump, pode ser uma nova política de linha dura contra Washington que envolve retirar as negociações para a desnuclearização de cima da mesa e consolidar a Coreia do Norte como um estado nuclear.

Para além disso, Pyongyang planeia desistir do levantamento das sanções económicas impostas pelos EUA e reforçar a atual ideologia de autossuficiência, disse uma fonte conhecedora da estratégia da liderança da Coreia do Norte à televisão norte-americana CNN.

Este sábado, a agência estatal do regime de Kim Jong-un voltou a atacar os EUA, dizendo que estes podem "pagar caro" por terem criticado o histórico do país em relação aos direitos humanos e que as "palavras maliciosas" de Washington só agravariam as tensões na península coreana.

No início de dezembro, a Coreia do Norte prometeu oferecer um "presente de Natal" aos EUA, caso estes não levantassem as sanções impostas ao país asiático. Kim Jong-un e Trump reuniram-se três vezes desde junho de 2018, mas o falhanço das negociações para alcançar uma paz duradoura levou a Coreia do Norte a determinar o final do ano como prazo para que os EUA acabem com o que Pyongang classifica como uma política de hostilidade.

Entretanto, num encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, o homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, defendeu ontem que é "mais importante do que tudo" manter o ímpeto do diálogo entre os EUA e a Coreia do Norte. Jinping expressou também preocupações com a tensão crescente entre Pyongyang e Washington e elogiou os esforços da Coreia do Sul para melhorar os laços com a ‘vizinha’ do Norte, numa tentativa de dar um novo impulso às negociações para paz na península.O enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, reuniu-se com dois diplomatas chineses na semana passada, durante uma visita de dois dias a Pequim, depois de uma reunião semelhante na Coreia do Sul e no Japão. Os diplomatas tentam a todo o custo impedir novos confrontos entre Washington e Pyongyang.

Encontro com o exército

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reuniu-se com o Exército nos últimos dias para avaliar os meios necessários para reforçar as capacidades militares do país.