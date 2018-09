Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kim Jong-un aceita fechar local de teste de mísseis

Coreia do Norte promete encerrar centro de ensaios balísticos perante observadores internacionais.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O líder da Coreia do Norte prometeu esta quarta-feira encerrar a principal instalação de construção e teste de mísseis do país perante observadores internacionais.



A promessa faz parte de um acordo assinado entre Kim Jong-un e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que inclui ainda novas promessas de desnuclearização.



"Adotámos um pacto militar para pôr fim à história de hostilidade e confrontação trágica e brutal", afirmou Kim Jong-un, adiantando que ambas as partes "concordaram fazer esforços para tornar a península coreana um lugar de paz, sem armas nem ameaças nucleares".



Jae-in é o primeiro líder sul-coreano a visitar Pyongyang, em dez anos. Na conferência de imprensa conjunta após a assinatura do pacto, considerou "muito importante" que as duas Coreias "tenham, pela primeira vez, assinado um acordo de desnuclearização", e frisou que Jong-un se comprometeu a "fechar definitivamente o local de testes de mísseis de Tongchang-ri".



A Coreia do Norte está ainda disposta a encerrar a instalação nuclear de Yongbyon, a mais importante do país após o desmantelamento, em junho, da de Punggye-ri. Mas este passo depende de "ações recíprocas" dos EUA, algo que deixa muita margem para interpretações.



O acordo é o primeiro passo de relevo para a desmilitarização da península coreana desde a cimeira de junho do líder norte-coreano com Donald Trump.



O presidente dos EUA aplaudiu o acordo de ontem.