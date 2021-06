O vídeo foi gravado em 2002 quando namorava com o cantor Ray J, irmã de Brandy de quem Kim era assistente pessoal. A socialite trabalhava ainda como assistente de Paris Hilton na época.







A socialite e estrela do reality show Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian, revelou o motivo pela qual o famoso vídeo sexual no qual surge com o ex-namorado Ray J em 2007, e que a tirou do anonimato, foi divulgado.Mais de 10 anos depois de o vídeo, que terá sido adquirido por Kim por um milhão de dólares, ter sido publicado online, a ex-mulher de Kanye West revela que o motivo para o ter publicado foi excitação sexual. Num episódio do reality show da família, Kim é confrontada pela irmã Kourtney e esta explica: "Eu estava excitada e apeteceu-me".Numa entrevista dada ao Los Angeles Times, a mãe de quatro crianças, revelou: "Acho que, obviamente, enquanto produtores, tenho a certeza que adoraram. E adoraram que nós quiséssemos falar sobre o elefante na sala"."Eu provavelmente não falaria sobre isto, se não fosse o programa", continua. "De certa forma, filmar-nos ajudou a lidar com as coisas, em vez de varrê-las para baixo do tapete", acrescenta.