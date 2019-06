Kylie Minogue encanta fãs em festival 14 anos após batalha contra o cancro

Kylie Minogue atuou este domingo no festival Glastonbury e encantou a multidão de fãs com sucessos como "Spinning Around", "Shocked" e "Better the Devil You Know", 14 anos depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama. A doença obrigou-a a cancelar espetáculo que estava previsto em 2005 naquele festival.Kylie interpretou todos os sucessos pop contagiantes que o público não esquece como é o caso de "I Should Be So Lucky", o maior sucesso mundial em 1988, e "All the Lovers", lançada em 2010.A artista recordou os momentos difíceis e garantiu que o seu regresso 14 anos depois seria marcante."Eu queria que as coisas tivessem sido diferentes, mas a vida é o que é", disse a cantora, contendo as lágrimas de emoção no espetáculo que ficou adiado 14 anos até hoje.A cantora pop regressou com tudo, desde 'explosões' de cor, quatro mudanças de roupa e vários momentos de emoção em que cantou com o público.Chris Martin, do Coldplay, Nick Cave, Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus e o rapper Lil Nas X marcaram presença no espetáculo da artista.