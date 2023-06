Kyriakos Mitsotakis vence eleições legislativas da Grécia

O partido conservador Nova Democracia venceu este domingo as eleições legislativas na Grécia, tendo os eleitores atribuído ao reformista Kyriakos Mitsotakis um segundo mandato como primeiro-ministro.De acordo com o canal Aljazeera, os resultados oficiais de quase 90% da votação em todo o país atribuem ao partido de Kyriakos Mitsotakis mais de 40% dos votos, com o seu principal rival, o partido de esquerda Syriza, a sofrer uma derrota esmagadora com pouco menos de 18% dos votos."O povo deu-nos uma maioria segura. As grandes reformas vão avançar rapidamente", afirmou Kyriakos Mitsotakis.Segundo a mesma fonte, as projeções apontavam para que a Nova Democracia ganhasse cerca de 157 ou 158 dos 300 lugares no parlamento, devido a uma alteração da lei eleitoral que concede ao partido vencedor lugares de bónus.A votação deste domingo ocorreu pouco mais de uma semana depois de um navio de migrantes ter afundado ao largo da costa ocidental da Grécia, deixando centenas de mortos e desaparecidos e pondo em causa as ações das autoridades gregas e a rigorosa política de migração do país.