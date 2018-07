Ladrões roubam carro com bebé dentro e atropelam a mãe

A menina foi abandonada pouco depois do assalto.

A polícia britânica está à procura de dois ladrões que roubaram, esta sexta-feira, um carro Audi A3 com uma bebé lá dentro e atropelaram a mãe. O caso aconteceu em Birmingham, no Reino Unido.

Clare O’Neill tinha acabado de estacionar a viatura quando os assaltantes lhe puxaram as chaves da mão. Ainda tentou retirar a pequena Eliza de dentro do carro, mas sem sucesso, conta o The Independent.

Os homens arrancaram com a viatura, atropelando a mãe.

A menina foi encontrada bem de saúde por uma ambulância, 45 minutos depois do assalto.

Clare O’Neill foi encaminhada para o hospital e está a recuperar dos ferimentos.