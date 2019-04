Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões roubam presentes a menino e polícia decide surpreendê-lo

Carro da mãe da criança foi assaltado um dia antes do aniversário do filho.

18:17

Três agentes da polícia de Virgínia, nos Estados Unidos, surpreenderam uma mãe a quem lhe tinham assaltado o carro, onde tinha todos os presentes que comprou para o filho brincar no dia do aniversário.



Brittany Brown preparou com todo o amor o dia do aniversário do filho. Foi às compras e encheu o carrinho de brinquedos para oferecer ao bebé. Mas no dia tão esperado, quando ia buscar os presentes percebeu que alguém lhe tinha assaltado o carro durante a noite e roubado todos os presentes.



A mulher alertou as autoridades para o crime, apesar de não esperar ter os brinquedos de volta. Mas quando lhe ligaram e pediram para que se dirigisse à esquadra, Brittany achou que ia apenas prestar declarações sobre o caso. Tal não foi o espanto quando abriu a porta de casa e viu três agentes cheios de presentes para lhe entregar.



Os polícias juntaram-se e substituíram todas as prendas que tinham sido roubadas para oferecer ao filho de Brittany um dia inesquecível.



"Estes agentes compraram presentes para o Wyatt depois de saberem que alguém me tinha assaltado o carro e roubado todos os seus presentes de aniversário. Muito obrigado!", escreveu na legenda da fotografia onde surgem os três polícias.