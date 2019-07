What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29 de junho de 2019

O vídeo de uma mulher a lamber gelado antes de o voltar a colocar na prateleira frigorífica de um supermercado tornou-se viral. As imagens estão a ser investigadas pela polícia que já emitiu um parecer.Vinte anos de prisão e uma multa de cerca de nove mil euros é o que a mulher pode vir a enfrentar.No vídeo é possível ver a mulher a rir-se depois de lamber o gelado e voltar a colocá-lo no frigorifico. No Twitter os comentários multiplicam-se. "Devia ser presa", diz um utilizador da rede social.O vídeo, que já atingiu mais de 10 milhões de visualizações, deixou vários clientes com medo de comprar artigos que não estejam selados.