Lavrov defende que direito de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU "é absolutamente legítimo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse esta quarta-feira que o direito de veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU "é absolutamente legítimo", durante um debate aberto do referido órgão das Nações Unidas sobre o conflito na Ucrânia.Depois de o presidente ucraniano ter pedido o fim do poder de veto da Rússia , Sergei Lavrov argumentou que, mesmo quando este instrumento é empregado, "há resoluções que podem ser aplicadas e isso não acontece".O ministro russo frisou ainda que "os EUA não cumprem muitas das resoluções"."A Rússia tem defendido a carta das Nações Unidas", cujo "legado" o Ocidente "ignora", de acordo com Lavrov, que criticou também a UE e a NATO por, nas suas palavras, sabotarem o Acordo de Minsk."Foi o Ocidente que alimentou a rebelião" e quem "sempre recusou negociar uma solução à luz da Carta das Nações Unidas", apontou.Lavrov defendeu ainda que "os EUA investiram para que a Ucrânia fosse liderada por alguém com ideias pró-ocidentais".