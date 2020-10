Led Zeppelin vencem longa batalha nos tribunais pela música 'Stairway to Heaven'

Os Led Zeppelin, lendária banda rock liderada por Robert Plant e Jimmy Page, venceu a longa batalha nos tribunais no caso do alegado plágio na música 'Stairway to Heaven'. Esta foi a terceira vitória dos Led Zeppelin nos tribunais, depois das duas anteriores nos tribunais civis.O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou o recurso dos representantes do frontman da banda Spirit que alegava plágio à música 'Taurus', que teria sido ouvida pelos membros de Led Zeppelin em Birmingham em 1970.Robert Plant e Jimmy Page ainda não comentaram ainda a decisão dos tribunais norte-americanos, nem tinha tecido qualquer apreciação às decisões anteriores.