Lembra-se do Ambrósio e da Senhora da Ferrero Rocher? Há vagas abertas para os susbtituir

Todos os anos, um pouco antes do Natal, somos brindados com a já famosa frase: "Ambrósio, apetecia-me tomar algo", à qual se segue uma resposta muito simples: "Tomei a liberdade de pensar nisso, senhora". Este anúncio da Ferrero Rocher tornou-se um clássico da televisão, mas agora, a marca quer voltar a surpreender com uma versão renovada e você pode ser a estrela.

Sim, isso mesmo. A marca está à procura de um novo Ambrósio e de uma nova Senhora e abriu um casting para os encontrar. Todas as pessoas, com mais de 18 anos, podem fazer a candidatura neste site. As inscrições arracam esta terça-feira, 20 de outubro, e estarão abertas até ao próximo dia 1 de novembro.

Para participar tem de enviar uma foto e gravar um vídeo de apresentação a explicar porque deve ser escolhido. Um júri irá reduzir as candidaturas para apenas oito, sendo que depois será o público a escolher os dois rostos finais da campanha que celebra os 30 anos da marca no nosso país.