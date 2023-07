Leoa que lançou o pânico em Berlim poderá ser afinal... um javali

Um animal predador foi avistado na noite de quinta-feira em Berlim e, inicialmente, a polícia alemã presumiu que se tratasse de uma leoa. No entanto, novas avaliações sugerem que poderá ter sido um javali.De acordo com o jornal alemão Bild, o especialista em vida selvagem Derk Ehlert, não exclui a possibilidade de se tratar de uma leoa, mas não vê, até ao momento, qualquer prova de que seja o felino."Vejo dois javalis a correr da esquerda para a direita neste vídeo". A afirmação é apoiada pelo facto de a cauda do animal em questão, que é visível no vídeo, ser demasiado curta.A polícia alemã aconselhou esta quinta-feira os habitantes da região sudoeste de Berlim a não sair de casa por suspeitas de uma leoa à solta na cidade.Segundo a Reuters, as buscas pelo animal contaram com a participação de cerca de 100 agentes da polícia.