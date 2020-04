Leões dormem nas estradas que antes eram ocupadas por turistas na África do Sul. Veja as imagens

Um grupo de leões do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, foi apanhado a dormir numa estrada que, em situações normais estaria ocupada por turistas, mas que devido à pandemia de coronavírus, se encontra desertificada de humanos.

O fenómeno foi testemunhado pel guarda florestal Richard Sowry que o registou em imagens. Antes de o parque encerrar ao público, no passado dia 25 de março, os felinos só eram avistados nas estradas durante a noite.

Apesar da pandemia, Sowry continua a trabalhar durante o confinamento, uma vez que o seu trabalho é essencial para vigiar a vida selvagem e proteger os animais contra caçadores.

"Os leões estão acostumados a avistar pessoas em veículos. Todos os animais têm muito medo dos humanos, por isso, deixei-me ficar afastado a observá-los enquanto os fotografava", explicou à BBC.

Estes tempos incomuns têm levado também a que alguns leões já tenham sido avistados no campo de golfe do parque, mas os responsáveis pelos mesmos temem que este se comecem a sentir seguros nestas zonas, que a que tudo indica, retomarão a normalidade no final da pandemia.