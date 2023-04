Líbano lança 34 mísseis contra Israel após violenta operação da polícia numa mesquita

34 mísseis foram lançados esta quinta-feira do Líbano contra Israel, num momento de tensão após a violenta operação da polícia do estado hebreu numa mesquita. Trata-se do maior ataque ao país nos últimos 15 anos.Segundo noticia a Aljazeera, 25 foguetes foram intercetados e pelo menos cinco terão atingido o território israelita. Um porta-voz militar israelita culpou o grupo islamista Hamas pelos ataques.Três pessoas terão ficado feridas num incêndio após a queda de um dos engenhos explosivos. Entre os feridos, a agência de notícias dá conta de um jovem de 19 anos e de uma mulher de 60 anos. Os serviços de emergência tiveram ainda que socorrer outras pessoas que estariam em estado de choque.Aquando do ataque, as sirenes de alerta foram acionadas em várias cidades, assim como na região da Galileia, no norte de Israel.Mais tarde, foi noticiado pela imprensa libanesa que Israel tinha retaliado, disparando artilharia através da fronteira entre os dois países.Nenhum grupo reivindicou os ataques até o momento.Há um ano que não acontecia um lançamento de um foguete a partir do Líbano contra Israel. Os dois países continuam em guerra após vários conflitos. A fronteira entre os dois países é monitorizada pela força interina das Nações Unidas no Líbano, que tem o objetivo de garantir o cessar-fogo.