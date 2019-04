Líder da Catalunha apela a voto massivo em eleições “cruciais”

Governante votou às 10h45 (09h45 em Portugal) na Escola Oficial de Idiomas de Sant Gervasi, em Barcelona.

Por Manuel Jorge Bento | 11:29

Quim Torra, presidente da Generalitat (governo da Catalunha), apelou hoje ao voto massivo nas eleições deste domingo, em Espanha, para o congresso (parlamento) e para o senado.

O governante votou às 10h45 (09h45 em Portugal) na Escola Oficial de Idiomas de Sant Gervasi, em Barcelona. À saída, considerou este ato eleitoral "fulcral" para a Catalunha, comunidade autónoma que luta há anos pela independência.

"Quando há urnas, os catalães votam. Sabemos o que está em jogo. São umas eleições cruciais para a Catalunha. Estou convencido que será uma jornada pacífica e tranquila", afirmou.

Na Catalunha, há quase 5,6 milhões de eleitores (quase 37 milhões em toda a Espanha) e cerca de 8300 locais de voto (mais de 60 mil no país). Nesta comunidade autónoma, de acordo com as amostras recolhidas nas últimas semanas, os partidos com maior intenção de voto são o PSC (socialistas ligados ao PSOE de Pedro Sánchez, líder do governo) e a Esquerda Republicana (independentistas).