Líder da Coreia do Norte convoca reunião militar após lançamento de mísseis

O líder da Coreia do Norte Kim Jong Un está a reunir-se com os mais altos oficiais militares do país, para discutir as políticas de defesa de Pyongyang, após dezenas de lançamentos de mísseis.

A agência de notícias oficial norte-coreana disse esta quarta-feira que Kim está a presidir a uma reunião da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores, o partido único da Coreia do Norte, que começou na terça-feira.

O objetivo do encontro é rever o trabalho de defesa durante o primeiro semestre de 2022 e confirmar "tarefas cruciais e urgentes" para expandir as capacidades militares e implementar as principais políticas de defesa, avançou a KCNA.