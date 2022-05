Líder do grupo terrorista Daesh detido na Turquia

O líder do grupo terrorista do Daesh, Abu al Hasan al Qurashi, foi detido na semana passada em Istambul, na Túrquia.



A detenção foi realizada numa operação internacional preparada secretamente, de acordo com o jornal El Español.





A notícia deve ser anunciada em breve pelo presidente da Túrquia, Recep Tayyip Erdogan, segundo o ODATV, um portal on-line turco.

Abu al Hasan al Qurashi foi eleito líder do Daesh em março do ano passado, depois do seu antecessor, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, ter sido abatido pelos Estados Unidos da América durante uma operação militar no norte da Síria.