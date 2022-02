Seis crianças entre os 13 mortos em operação antiterrorista dos EUA

Pelo menos treze pessoas, incluindo seis crianças e quatro mulheres,menores, foram mortas numa operação antiterrorista lançada esta manhã pelas tropas norte-americanas na província de Idlib, o último reduto da oposição no noroeste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

A ONG com sede no Reino Unido, que tem uma vasta rede de parceiros no terreno, afirmou numa declaração que a operação teve lugar na zona de Atme, muito perto da fronteira turca, onde insurgentes armados entraram em conflito com as tropas internacionais.

O Pentágono confirmou que as tropas norte-americanas "realizaram com sucesso" uma operação militar anti-terrorista no noroeste da Síria.

A Agência France Presse (AFP), citando o Pentágono, diz que não houve baixas entre as forças dos EUA e que esta operação, contra um prédio em Atme, na província de Idleb, "foi um sucesso".

Esta é a maior operação das forças dos EUA na Síria desde a morte, em outubro de 2019, de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), morto num ataque na região de Idleb, que escapa ao controlo do poder na Síria, indicou o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane.