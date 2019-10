Líder do parlamento britânico recusa nova votação ao acordo do Brexit

John Bercow,

A oposição trabalhista britânica admitiu este domingo votar a favor do acordo do Brexit negociado por Boris Johnson se o mesmo for de seguida submetido a um referendo em que uma das opções será permanecer na União Europeia.No entanto, esta segunda-feira, o líder do parlamento britânico,recusou a nova votação ao acordo do Brexit."A minha decisão é que o diploma não será debatido hoje porque seria repetitivo", afirmou John Bercow, de acordo com notícia avançada pelo jornal The Guardian.Em atualização