Líder do Supremo Tribunal arrasa Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luiz Fux, reagiu esta quarta-feira às ameaças de Jair Bolsonaro lembrando que o presidente incorre num crime de responsabilidade, passível de destituição, se desobedecer às decisões daquele tribunal, como ameaçou fazer nas manifestações de terça-feira.





“Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à Democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso Nacional”, advertiu Fux num discurso duro, bem diferente do que lhe é usual, em que apelou aos brasileiros para não se deixarem enganar por “falsos profetas do patriotismo”.