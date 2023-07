Líder do VOX culpa sondagens "manipuladas" pela desmobilização do voto à Direita

O candidato do VOX (extrema-direita) à presidência do governo espanhol, Santiago Abascal, classificou os resultados eleitorais de domingo como "muito más notícias para muitos espanhóis", apontando sondagens "manipuladas" que levaram à desmobilização.

Os conservadores do Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, venceram as eleições legislativas de domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

No seu discurso após a divulgação dos resultados, Abascal felicitou Feijóo, ao mesmo tempo que o responsabilizou pelo resultado dos socialistas, que reforçaram a sua votação.