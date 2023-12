Londres alerta para nova ação armada no estreito de Bab el-Mandeb

A Marinha de Guerra britânica disse esta segunda-feira que houve um novo incidente nas proximidades do estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Adem, juntando-se a uma série de ações reivindicadas pelos rebeldes Huthi do Iémen.

A Marinha de Guerra do Reino Unido (Royal Navy) "recebeu um relatório de um incidente nas imediações de Bab al Mandeb, a 30 milhas a sul do porto de Mokha, no Iémen", acrescentando ter sido registada "eventualmente" uma "explosão na água a cerca de duas milhas de um dos navios", sem dar mais detalhes.

Mais uma vez, Londres aconselhou os navios da marinha mercante a navegarem com "cautela" pela via marítima, uma das mais importantes do mundo.