Marinha coordena resgate de tripulante a bordo de veleiro

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a noite desta quinta-feira, uma operação de busca e salvamento de um indivíduo de 36 anos, de nacionalidade francesa, que se encontrava a bordo do veleiro de bandeira francesa "SHAMROCK SOLO SAILOR".O veleiro estava a navegar a cerca de 240 milhas, o equivalente a 444 quilómetros, a Nordeste da ilha de Porto Santo, no âmbito da participação na regata LA BOULANGERE MINITRANSAT quando efetuou um pedido de auxílio, por via de um alerta de EPIRB, ao MRCC Lisboa, por volta das 21h15, com a informação de que o veleiro sofreu danos irreparáveis e com risco de naufragar.De imediato, foram contactados diversos navios nas proximidades do veleiro, tendo o resgate do tripulante decorrido, esta madrugada, com o auxílio do navio mercante "WAN HAI A07".A Marinha através dos seus Centros de Busca e Salvamento Marítimo, garante uma resposta continua em todo o território nacional a incidentes que possam ocorrer.