Lufthansa cancela mais dois mil voos durante o verão nos aeroportos de Frankfurt e Munique

O grupo aéreo alemão Lufthansa anunciou esta quarta-feira o cancelamento de mais dois mil voos durante o verão, nos aeroportos de Frankfurt e Munique, devido à falta de pessoal.

A companhia "cancela 2.000 voos" com partida e chegada aos "hubs" de Frankfurt e Munique, previstos a partir de agora e até finais de agosto, declarou um porta-voz da empresa, questionado pela AFP.

Esta é a quarta vaga de cancelamentos que o grupo anuncia, o que leva a uma anulação de 7% do plano inicial de 80.000 voos nos dois aeroportos durante o verão, de acordo com cálculos da agência noticiosa.

O objetivo é "aliviar o sistema", indicou o porta-voz, numa altura em que o grupo se vê confrontado com falta de pessoal, um problema que afeta o conjunto do setor aéreo.

O grupo explicou que "tenta excluir as ligações para destinos habituais de férias" e que propõe alternativas para as viagens em causa.

Desde o levantamento das restrições aéreas no início do ano, companhias aéreas e aeroportos têm dificuldade em responder ao aumento da procura, após dois anos de crise durante a pandemia que levaram a uma diminuição do número de trabalhadores.

A falta de pessoal afeta sobretudo "aeroportos, serviços de terra, segurança aérea e, por conseguinte, também as companhias", segundo uma declaração da Lufthansa divulgada no final de junho.