Lula atrasa voo para visitar irmão de Fidel Castro em Cuba

O presidente brasileiro, Lula da Silva, rompeu o protocolo da sua viagem oficial a Cuba, onde participou na Cimeira do G77+China, e aos EUA para se encontrar em Havana com o ex-presidente da ilha, Raul Castro.



A visita não constava na rígida agenda presidencial, e provocou um grande atraso na saída da comitiva brasileira de Cuba rumo aos Estados Unidos, onde Lula vai discursar na abertura da Assembleia-Geral da ONU.

Amigo de Raul e do falecido irmão deste, Fidel Castro, que comandaram Cuba com mão de ferro durante décadas, Lula ignorou mais uma vez as críticas de que tem verdadeira atração por ditadores e fez questão de visitar o antigo presidente cubano.



O encontro decorreu este sábado na residência de Castro, num bairro nobre de Havana, e durou aproximadamente 40 minutos, mas o atraso foi bem maior porque incluiu os trajectos de ida e volta.

Enquanto isso, largas dezenas de membros da comitiva brasileira (Lula só viaja acompanhado de um verdadeiro séquito de assessores, convidados e seguranças) tiveram de esperar pacientemente para embarcar rumo a Nova Iorque, nos EUA, onde outras pessoas, brasileiras e americanas, encarregadas da recepção ao grupo, também tiveram de alterar o cronograma inicialmente previsto.



Entre os que foram forçados a esperar em Havana o fim do encontro particular de Lula com o antigo ditador cubano estão nada menos que 13 ministros do seu governo, inúmeros parlamentares e até os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que Lula convidou para a viagem.