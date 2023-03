Lula da Silva cancela viagem à China após nova avaliação médica

O presidente brasileiro, Lula da Silva, diagnosticado na madrugada de sexta-feira com broncopneumonia bacteriana e viral, cancelou a viagem à China que iniciaria este domingo. O cancelamento foi anunciado pela presidência brasileira após Lula, de 78 anos, ter sido reavaliado pela equipa médica na manhã deste sábado.

"Após reavaliação no dia de hoje, e apesar da melhora clínica, o Serviço Médico da presidência da República recomenda o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral."-Lê-se no boletim médico divulgado ao início da tarde deste sábado em Brasília, assinado pela doutora Ana Helena Germoglio, uma das médicas do presidente, e que serviu de base para a decisão de cancelar a longa e desgastante viagem àquele país do Oriente.

A viagem de Lula à China, acompanhado de uma gigantesca comitiva de aproximadamente 300 pessoas, entre elas 240 empresários, estava prevista para este sábado pela manhã. Após a confirmação do quadro de pneumonia de Lula na madrugada de sexta-feira, o início da viagem foi adiado para a manhã de domingo, mas o quadro de saúde do presidente fez com que esta nova data também fosse adiada, agora sem previsão de quando ocorrerá.

Desde o diagnóstico, feito por médicos do Hospital Sírio Libanês em Brasília, Lula tem permanecido na residência oficial, o Palácio da Alvorada, com ordem de repouso absoluto. Lula, a quem tinha sido recomendado tratamento com antibióticos orais, decidiu realizar a medicação por via venosa, imaginando que adiantaria a recuperação, mas não deu certo, e, mesmo com ordem médica para repousar, na tarde de sexta-feira recebeu diversos ministros e representantes do Congresso, tentando resolver ou deixar encaminhados assuntos importantes antes de viajar, o que pode ter comprometido o seu completo restabelecimento.