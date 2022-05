Lula da Silva casa aos 76 anos pela terceira vez

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, de 76 anos e viúvo duas vezes, líder da corrida para as presidenciais de Outubro, casou-se esta quarta-feira em São Paulo pela terceira vez, desta feita com a socióloga Rosangela Silva, de 55, a Janja, com quem já vivia. O ex-líder operário não olhou a gastos e realizou a cerimónia num dos espaços mais sofisticados da cidade, o Villa Bisutti.Os noivos fizeram de tudo para manter a cerimónia em segredo, tanto que o local, descoberto pela imprensa, nem consta no convite e só seria revelado pouco antes através de QR Code, mas alguns detalhes foram divulgados. Contrariando Lula, que preferia uma cerimônia mais íntima, 220 pessoas foram convidadas para a festa no elegante bairro da Vila Olímpia, que teve a rua do Buffet fechada, e tiveram à sua disposição 11 ilhas com pratos de diversas origens, de comida árabe a suculentas carnes, saladas e sobremesas, tudo regado a bebidas de alto padrão, inclusive vinhos especiais importados da Argentina e da Espanha que o presidenciável pagou à parte, enquanto artistas famosos se apresentavam num palco suspenso.A lista de convidados também não foi divulgada, mas informações de bastidores dão conta de que políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, ex-autarca de São Paulo e candidato a governador do estado nas eleições de outubro estavam na lista, além de vários deputados, senadores e ex-ministros. Entre os artistas, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Chico Buarque de Hollanda faziam parte do rol de convidados, mas este último avisou que não poderia comparecer.Tentando manter o maior sigilo possível sobre o que se passava lá dentro, foi colocada uma barreira de grades em frente ao Villa Bisutti e uma multidão de seguranças do espaço, do próprio Lula e agentes da polícia cercaram o imóvel. Todos os funcionários do Villa Bisutti e os seguranças foram proibidos de usar telemóvel nesta noite e, no convite para a festa, os próprios convidados foram orientados a não levar esse equipamento ou, pelo menos, a não utilizá-lo.