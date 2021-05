Lula da Silva lidera na intenção de voto às presidenciais no Brasil com larga vantagem sobre Bolsonaro

Uma sondagem de intenções de voto para as eleições presidenciais do próximo ano no Brasil mostra que, se a disputa fosse hoje, o antigo presidente Lula da Silva venceria o actual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, e seria eleito com larga vantagem. O levantamento foi realizado pelo Instituto Datafolha em todo o Brasil e divulgado na noite desta quarta-feira.Segundo o Datafolha, se as presidenciais do próximo ano fossem hoje, Lula seria eleito na segunda volta com 55% dos votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e os nulos, contra 32% de Bolsonaro. Pelos números revelados pelo instituto, Lula já venceria Bolsonaro na primeira volta, por 41% a 23%, e passariam ambos para a segunda, não dando qualquer chance a outros candidatos.De acordo com este levantamento, nenhum dos hoje potenciais candidatos à chamada terceira via, que se colocam como uma alternativa à polarização protagonizada por Lula e Bolsonaro, tem a menor possibilidade de ser eleito ou mesmo passar para a segunda volta. Entre os prováveis candidatos dessa chamada via alternativa, o melhor colocado no levantamento do Datafolha é o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que no entanto surge apenas com 7% das intenções de voto, muito longe dos dois favoritos.Os outros principais candidatos são, por enquanto, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes, terceiro colocado nas presidenciais de 2018, que agora ostenta 6%, o apresentador da Tv Globo Luciano Huck, com 4%, e o actual governador de São Paulo, com 3%. Entre outros nomes aventados para a disputa está também o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que teve um trabalho muito elogiado no início da pandemia antes de ser demitido por Bolsonaro por não defender o uso de Cloroquina contra a Covid-19, mas que neste levantamento aparece apenas com 2% das intenções de voto.