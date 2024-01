Lula da Silva declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio em Gaza

O presidente brasileiro, Lula da Silva, declarou o seu apoio à denúncia apresentada à Corte Internacional de Justiça contra Israel por alegado genocídio na Faixa de Gaza. A denúncia foi apresentada a 29 de dezembro passado pela África do Sul e o Brasil passa a endossá-la com o apoio declarado esta quarta-feira por Lula durante um encontro em Brasília com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahin Alzeben.

"À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente Lula manifestou o seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os actos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da convenção para prevenção e repressão ao crime de genocídio" diz um comunicado emitido pelo Itamaraty, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, após a reunião de Lula com o diplomata.

No documento, o Itamaraty lembrou os diversos esforços da diplomacia brasileira para conseguir uma trégua entre as forças de Israel e o Hamas enquanto o Brasil comandou no final do ano passado o Conselho de Segurança da ONU, esforços esses frustados pelo veto dos EUA, principal aliado de Israel. E reafirmou que a brutalidade dos ataques do Hamas contra civis que deixaram 1400 pessoas mortas em Israel no dia 7 de Outubro do ano passado não podem justificar a igualmente brutal resposta das forças militares israelitas contra a população civil da Faixa de Gaza.

"O presidente Lula recordou a condenação imediata feita pelo Brasil aos ataques terroristas do Hamas em 7 de Outubro de 2023. Mas reiterou, contudo, que tais actos não justificam o uso indiscriminado, recorrente e desproporcional de força por Israel contra civis. Já são mais de 23 mil mortos, e 70% dos quais são mulheres e crianças", pormenorizou o comunicado da diplomacia brasileira a respeito do encontro entre Lula e Alzeben.