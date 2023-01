Uma semana após tomar posse, no passado domingo, dia de Ano Novo, Lula da Silva já enfrenta uma crise no Governo e poderá ser forçado a uma inesperada remodelação ministerial. O Presidente brasileiro tenta evitar esse constrangimento, mas em Brasília a troca de ministros já é dada como certa.



A que parece mais perto de cair precocemente é a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deputada mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de outubro, mas que apareceu em fotos ao lado de chefes de milícias armadas da sua região, um deles acusado de mais de 100 mortes.









