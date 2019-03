Lula da Silva libertado para ir ao velório do neto de sete anos

Ex-presidente vai sair pela primeira vez desde que foi preso, em abril de 2018.

20:25

De acordo com os advogados petistas, a juíza está a decidir com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal sobre a forma como será feita a libertação.



Lula da Silva vai ser libertado para comparecer no velório do neto que morreu esta sexta-feira, com sete anos, devido a uma meningite.A informação é avançada pelos advogados do Partido Trabalhista que disseram à comunicação social brasileira terem sido informados da decisão da juíza Carolina Lebbos pela Polícia Federal.

O pequeno Artur vai ser cremado este sábado, dia 2, ao 12h00 no Cemitério da Colina, em São Bernardo do Campo, Brasil. Segundo o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, a prioridade neste momento é a família de Artur.



"Se o pessoal tiver o mínimo de bom senso Lula vai poder se despedir do neto e depois volta para a cadeia", disse Okamotto.