Juiz recusa libertar Lula da Silva

Supremo rejeitou recurso da defesa que alegava irregularidades processuais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:57

O relator da operação anticorrupção Lava Jato no Supremo Tribunal Federal brasileiro, juiz Edson Fachim, negou mais um pedido para a libertação do ex-presidente Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por ter recebido um apartamento de luxo da construtora OAS.



Os advogados do ex-presidente basearam o novo pedido de libertação numa alegada nulidade processual, alegando que a recusa de um outro pedido de libertação pelo juiz Félix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, foi ilegal, pois o magistrado não poderia ter tomado a decisão sozinho e deveria tê-la submetido a análise dos outros juízes daquele órgão.



Fachim não concordou com o argumento da defesa, reconheceu a Fisher competência jurídica para recusar o pedido e rejeitou o novo recurso.



Na semana passada, Lula foi novamente condenado noutro processo, agora a mais 12 anos e 11 meses de cadeia, desta feita por ter aceitado uma casa de campo em troca de favores à OAS e a outra construtora, a Odebrecht.