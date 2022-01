Lula da Silva lidera sondagens às presidenciais no Brasil mas sem vencer à primeira volta

O líder progressista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva mantém uma distância confortável dos adversários para as eleições presidenciais do Brasil, mas não tem apoio suficiente para vencer à primeira volta, segundo uma sondagem divulgada hoje.

Segundo o último levantamento da XP/Ipespe, publicado hoje pelo jornal Valor Económico, Lula da Silva tem a preferência de 44% dos eleitores contra 24% do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, na pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Na sondagem espontânea, na qual não há nomes sugeridos, Lula da Silva tem 35% dos apoios e Bolsonaro 23%, segundo o mesmo levantamento, feito por telefone com mil pessoas em todas as regiões do país, entre 24 e 25 de janeiro.