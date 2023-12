Lula diz a procuradores que o Ministério Público não pode achar que todo o político é corrupto

O presidente Lula da Silva, que entre 2016 e 2020 foi alvo de diversas acusações de corrupção, foi condenado e chegou a passar 580 dias na prisão, afirmou esta segunda-feira que o Ministério Público não pode tratar todos os políticos como corruptos e não deve fazer o que chamou de acusações levianas baseado na pressão da imprensa. Lula, que em certos momentos pareceu falar sobre si mesmo, fez essas afirmações na tomada de posse do novo Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, em Brasília.

"Criou-se na sociedade o conceito de que qualquer denúncia contra qualquer político já é à partida verdadeira, e nem sempre é. Houve um momento, aqui neste país, em que as denúncias das manchetes dos jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. Não se pode permitir que nenhuma denúncia seja publicitada antes de se saber se é verdade, porque se não as pessoas são condenadas previamente."-Declarou Lula para uma plateia formada por atuais e ex-procuradores do Ministério Público, vários dos quais participaram nas investigações que levaram às suas condenações e à prisão.

Condenado em 2017 por corrupção pelo então juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador, Lula da Silva foi preso por ordem dele em abril de 2018 e libertado no final de 2019 por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. O tribunal considerou que Moro não era o juiz com jurisdição para julgar os processos que levaram Lula para a cadeia e anulou todas as ações, o que provocou a libertação do hoje presidente do país.

Os magistrados do STF anularam os julgamentos e as condenações de Lula por questões processuais consideradas irregulares e avaliaram que Moro agiu de forma parcial, mas não entraram no mérito da culpa ou inocência do veterano político. Lula, no entanto, político astuto e experiente, diz que os juízes o ilibaram das acusações, o que não é verdade.

"Muitas vezes destrói-se uma pessoa antes de se dar a ela a chance de se defender. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para a frente na história deste país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de quaisquer outros interesses. Acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições." disse Lula, dirigindo-se diretamente ao novo Procurador-Geral.