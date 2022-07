Lula diz não acreditar que Forças Armadas apoiem tentativa de golpe de Bolsonaro

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, líder das sondagens para as novas presidenciais de outubro, disse esta quarta-feira em entrevista ao site de notícias UOL não acreditar que as Forças Armadas apoiem o golpe de Estado que Jair Bolsonaro tantas vezes já ameaçou dar se for derrotado nas eleições. Lula afirmou acreditar que Bolsonaro vai tentar fazer alguma coisa, mas que os altos comandos militares não o seguirão.

"Ele (Bolsonaro) fala "meu Exército", mas não é dele. Ele foi expulso do Exército por má conduta. Então como a gente pode pensar em golpe? Não acredito em golpe, não acredito que as Forças Armadas pensem nisso. E se ele começar a brincar com a Democracia, ele vai pagar caro", declarou Lula, dando pouca credibilidade às repetidas afirmações de Jair Bolsonaro de que as Forças Armadas o seguirão numa eventual ruptura institucional se ele alegar que foi derrotado nas presidenciais por ter havido fraude.

Não obstante, o antigo presidente afirmou não ter dúvidas de que Jair Bolsonaro, que tem feito sucessivas denúncias de que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estão a articular uma conspiração para o tirar do poder em Outubro, vai mesmo tentar uma acção de força para não deixar o cargo se não conseguir mantê-lo pelo voto. Mas, reforça, os altos comandos militares são muito mais sensatos e responsáveis do que Bolsonaro e não endossarão uma ruptura da Democracia.

"Acho que ele vai tentar fazer o que quer fazer. Mas a gente deve ter em conta que militares são mais responsáveis que Bolsonaro. Convivi com militares por oito anos da forma mais digna possível e não tenho queixa do comportamento deles. Essas bobagens que Bolsonaro fala não têm apoio dos militares da ativa, do alto comando",complementou o ex-presidente.