Ministro brasileiro da Defesa ameaçou presidente do parlamento com golpe militar se vontade de Bolsonaro não for obedecida

O ministro brasileiro da Defesa, general Braga Neto, ameaçou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com um golpe militar e a não realização das presidenciais de 2022 se o parlamento não acatar a vontade de Jair Bolsonaro de que essas eleições sejam feitas em cédulas de papel, há muito abolidas no Brasil. A denúncia dessa ameaça de ruptura democrática foi feita esta quinta-feira, 22 de julho, pelo jornal O Estado de S. Paulo.De acordo com o jornal paulista, Braga Neto, que tem sido fortemente criticado pela sua subserviência absoluta a Bolsonaro e por permitir a entrada da política nos quartéis, fez a ameaça dia 8 deste mês durante um encontro entre ele, Lira e os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea. O general terá dito ao presidente do parlamento que, sem voto auditável, os militares não permitirão a realização das presidenciais do ano que vem, na quais Bolsonaro disputa a reeleição mas cujas sondagens são lideradas neste momento com larga vantagem pelo ex-presidente Lula da Silva.O "voto auditável" a que o general aludiu e é veementemente defendido por Jair Bolsonaro é o voto em papel, como se votava antigamente, pois o actual governante diz que as urnas electrónicas usadas hoje no Brasil são facilmemte adulteráveis. Ainda de acordo com a teoria da conspiração que Bolsonaro diz estar a ser articulada pelos que supostamente querem tirá-lo do poder, quem controla o sistema de apuração no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, são comunistas e outros esquerdistas ligados ao Partido dos Trabalhadores, PT, de Lula, que estariam a planear fraudar a votação para dar o poder ao antigo presidente no ano que vem.Ainda de acordo com o Estado de S. Paulo, Lira, após a clara ameaça de intervenção militar, foi relatar o caso a Bolsonaro no palácio presidencial, deixando claro que o apoiava para o que desse e viesse mas que não aceitaria uma ruptura institucional. Bolsonaro teria dito que não está a pensar num golpe de Estado, pois, terá asseverado a Lira, não obstante as suas posições firmes e em alguns casos extremistas, respeita a Democracia.A denúncia do jornal paulista surge num momento em que chefes militares e o próprio Braga Neto têm atacado publicamente o Congresso, principalmente depois que vieram à tona esquemas de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo militares de alta patente. No início do Mês, num comunicado conjunto do ministro da Defesa e dos comandantes das três armas, a cúpula militar afirmou que não permitiria que militares fossem acusados de irregularidades pelo parlamento, e ameaçou tomar medidas duras, que, no entanto, não foram especificadas, se a imagem das Forças Armadas continuasse a ser denegrida.O voto impresso foi abolido há muitos anos no Brasil e o seu regresso às eleições no país já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que garantem a confiabilidade das urnas electrónicas que passaram a ser usadas. No Congresso está em tramitação um projecto para voltar a instituir o voto em cédulas de papel, mas a rejeição da proposta é dada como certa, pois à excepção dos bolsonaristas mais radicais nenhum partido de expressão a apoia.