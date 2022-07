EUA desmentem Bolsonaro e dizem que o sistema eleitoral no Brasil é exemplo para o mundo

Contrariando denúncias sem provas de Jair Bolsonaro de que as urnas eleitorais usadas no Brasil são vulneráveis a manipulações de resultados, o Departamento de Estado dos EUA veio a público elogiar e defender o sistema eleitoral brasileiro. Para Ned Price, porta-voz do departamento, o sistema eleitoral brasileiro tem dado provas há anos de total confiabilidade e é um exemplo para o mundo.

"No nosso ponto de vista, as eleições têm sido conduzidas pelo sistema eleitoral brasileiro, testado e capacitado ao longo do tempo, e pelas instituições democráticas com sucesso há muitos anos. Serve de modelo para nações não somente no hemisfério mas para países de outras regiões."-Declarou o porta-voz do Departamento de Estado ao ser indagado por jornalistas em Washington sobre as denúncias feitas segunda-feira por Jair Bolsonaro sobre a suposta vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Bolsonaro convocou mais de 40 embaixadores estrangeiros para uma reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, e, rodeado por três generais, um deles o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, lançou suspeitas sobre o sistema eleitoral e, principalmente, sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ele acusa de ser comandado por "comunistas". Segundo Bolsonaro, as urnas electrónicas usadas no Brasil, e através das quais foi eleito em 2018, são facilmente adulteráveis, e o TSE está a preparar uma gigantesca fraude eleitoral para dar a vitória nas presidenciais de Outubro próximo ao seu maior inimigo, o antigo presidente Lula da Silva, que lidera as sondagens.

Um dia após essas denúncias, e num movimento pouco comum em diplomacia, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília já tinha divulgado um comunicado desmentindo Bolsonaro e afirmando que o sistema eleitoral brasileiro é absolutamente confiável. Agora, com o posicionamento do Departamento de Estado, o governo do presidente Joe Biden deixa claro que os Estados Unidos estão a acompanhar com muita atenção a disputa presidencial no Brasil e o que parecem ser os preparativos de Jair Bolsonaro para desencadear alguma acção de força, inclusive um golpe de Estado, caso as urnas confirmem a previsão das sondagens de que será derrotado.

"Como um parceiro democrático do Brasil, nós vamos acompanhar as eleições em Outubro com grande atenção e total expectativa de que serão conduzidas de maneira livre, justas e com credibilidade, com todas as instituições relevantes a exercerem a sua função constitucional."-Complementou Ned Price na conferência de imprensa, avançando que há mais de um ano que o governo Biden fala sobre as eleições no Brasil em sigilo com autoridades brasileiras, que não especificou.