Lula e Dilma declaram apoio a Mélenchon, candidato da esquerda às presidenciais francesas

Num comunicado em francês divulgado no site do Parlamento da Unidade Popular, os ex-presidentes brasileiros Lula da Silva e Dilma Rousseff manifestaram o seu apoio ao candidato esquerdista à presidência da França Jean-Luc Mélenchon. No texto, que também é assinado pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, os dois antigos chefes de Estado desejam a Mélenchon “sucesso” na primeira volta das Presidenciais francesas, a realizar no próximo domingo, e agradecem o apoio que ambos receberam do político francês em momentos difíceis por que passaram.









Evocando dois episódios específicos, a destituição de Dilma pelo Congresso, em 2016, e a prisão de Lula, em 2018, o comunicado expressa “reconhecimento” e “gratidão” tanto a Mélenchon quanto ao partido dele, La France Insoumise (LFI). No texto, a destituição de Dilma é chamada “golpe de Estado” e a prisão de Lula por corrupção é classificada como injusta e baseada em mentiras.

A relação entre Mélenchon e Lula não é de hoje e os votos de sucesso do brasileiro não são só protocolares. Em 2019, Mélenchon visitou Lula na prisão, em Curitiba, Sul do Brasil, e o brasileiro não esqueceu o gesto.





Refira-se que Mélenchon surge em terceiro lugar nas sondagens, que antecipam uma vitória do Presidente Emmanuel Macron (27%), seguido da radical de direita Marine Le Pen (23%) e Mélenchon, com 17,5%, o que, a confirmar-se, o deixa fora do voto decisivo.