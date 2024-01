Lula nega que investigação que envolve família de Bolsonaro seja perseguição política

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, negou esta terça-feira que as investigações contra membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, num caso envolvendo espionagem ilegal, resultem de perseguição política.

"O Governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos na Justiça. Você tem uma investigação, decisão de um juiz da Suprema Corte [Supremo Tribunal Federal] que mandou fazer busca e apreensão sob suspeita de utilização com má-fé pela Abin [Agência Brasileira de Inteligência]", disse Lula da Silva numa entrevista à rádio CBN.

"Eu não vejo nenhum problema anormal, se há decisão judicial. O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas sejam investigadas, tenham direito à presunção da inocência, que eu não tive. E acho que as pessoas que não devem não temem", acrescentou.