Lula vista hoje região de São Paulo afetada por chuvas e deslizamentos de terras

O Presidente brasileiro anunciou que visitará esta segunda-feira a região de São Paulo, onde as fortes chuvas e os deslizamentos de terras provocaram pelo menos 36 mortes e obrigaram diversas cidades a cancelarem as festividades de carnaval.

"Irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia", escreveu na noite de domingo Lula da Silva, na sua conta oficial no Twitter, acrescentando que falou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governador de São Paulo e com o prefeito, após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião.

Na sequência destes acontecimentos, as cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Bertioga, algumas das mais atingidas e agora em estado de calamidade, cancelaram as festividades de carnaval, enquanto as equipas de resgate trabalham para encontrar desaparecidos nos escombros que resultaram dos desabamentos de casas.