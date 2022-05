Chuvas torrenciais matam dezenas de pessoas no Brasil

As chuvas torrenciais que nos últimos dias se abateram sobre a região do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, provocaram pelo menos 44 mortes, e mais de 50 desaparecidos. Este domingo, com toda a região ainda debaixo de chuva, bombeiros e populares procuravam sobreviventes sob os escombros e tentavam chegar a áreas ainda isoladas.









A maior tragédia aconteceu no Jardim Monte Verde, no Bairro do Ibura, na zona Sul de Recife, onde pelo menos 20 pessoas, entre elas um bebé de oito meses, morreram soterradas por uma encosta que desabou sobre as modestas casas onde viviam. Ao lado, em Jaboatão dos Guararapes, pelo menos cinco pessoas estavam desaparecidas, e na vizinha Camaragibe, além de seis mortes já confirmadas, também havia vários desaparecidos.

A cidade de Recife, com mais de três milhões de habitantes, ficou totalmente paralisada. Autocarros e até o metro tiveram de parar devido à subida de rios e deslizamentos de terras, o aeroporto internacional ficou inundado, e muitos resgates só foram possíveis com a ajuda de botes e helicópteros.





As autoridades locais pediram ajuda ao Governo central e a outros estados, e o Presidente Jair Bolsonaro enviou vários ministros para Recife. Uma onda de solidariedade de cidadãos, entidades diversas e governos regionais começou entretanto a fazer chegar às áreas afetadas doações de água potável, roupas, alimentos, colchões e outros bens de primeira necessidade.