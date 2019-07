Dois dos detidos na manifestação deste domingo em Paris são o lusodescendente Jérôme Rodrigues e ainda Éric Drouet, destacadas figuras do movimento "coletes amarelos" que há meses contestam nas ruas as políticas de Macron, de acordo com a televisão CNews.



Em janeiro, Jérôme Rodrigues foi sujeito a uma cirurgia de cinco horas ao olho direito depois de ter ficado ferido com gravidade durante a manifestação dos coletes amarelos. Depois, apresentou queixa contra o Estado francês.





Este domingo, a polícia francesa deteve este 152 pessoas, em Paris, durante as cerimónias de celebração do Dia da Bastilha, feriado nacional, informaram fontes municipais.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes da câmara municipal da capital francesa, a maioria foi detida por participar numa manifestação não autorizada, mas também houve detenções por atos violentos contra as autoridades, destruição de bens públicos e posse de armas.

