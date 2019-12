Madrid acaba com uso de telemóveis nas salas de aula

O uso de telemóveis nas salas de aula da Comunidade de Madrid vai ser proibido já a partir do próximo ano letivo, avança o jornal espanhol El Mundo.O Governo de Isabel Ayuso pretende modificar a norma que vai abranger e afetar cerca de 800 mil estudantes de 1700 institutos de ensino."É uma medida que tem como objetivo a melhoria dos resultados académicos dos alunos", diz um portavoz da conselharia da Educação.As novas regras impedem a utilização de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos durante os tempos de aulas, excepto aqueles que são utilizados para fins educativos.Se algum estudante não cumprir com as novas regras, será o professor ou a direção a decidir o castigo a aplicar, que pode incluir a apreensão temporária do telemóvel.