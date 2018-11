Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madrid acorda sem carros

Capital espanhola toma medida histórica e fecha centro da cidade ao trânsito automóvel.

Esta sexta-feira, 30 de novembro, de 2018, marca um ponto de viragem na história e na vida da cidade de Madrid, que coloca a capital espanhola na vanguarda na luta contra a poluição nas grandes cidades.



A medida inovadora de Manuela Carmena, presidente da Câmara de Madrid, que arrancou em fase experimental surpreendeu os madrilenos, estupefactos com a ausência de carros no centro da cidade, às primeiras horas da manhã.



Todo o centro da capital, numa área de 472 hectáres, está fechado ao trânsito. A partir de agora só podem circular residentes e transportes públicos; os não residentes podem entrar nesta zona desde que tenham um dístico ambiental e utilizem um parque de estacionamento público.



A medida, que já tinha sido proposta pelos anteriores presidentes de Câmara do PP, Gallardón e Botella, está pensada para proteger a saúde pública e espera reduzir em 40% as emissões poluentes nesta parte da cidade.



Há várias cidades europeias com medidas restritivas ao tráfego nas plrincipais artérias mas apenas quatro tomaram medidas mais exigentes que a capital espanhola. Londres, Milão, Estocolmno e Gotembuirgo combram portagens para aceder ao centro da cidade.



A redução do fluxo de carros no centro de Madrid "superou todas as expectativas", com reduções de circulação automóvel entre 10% a 45%, comparativamente a sexta-feira passada.



A Praça de Espanha, a Gran Via, o Passeio da Castellana ou as Portas do Sol amanheceram quase sem carros para bgrande surpresa dos habitantes de Madrid. "Estamos contentes e surpreendidos", disse Marta Alonso, subdiretora da Regulação de Circulação da Câmara Municipal de Madrid, ao 'El País'.