Madrilenos surpreendidos com cachalote encalhado no rio

Município explica a presença insólita do mamífero a mais de 350 km do mar.

Por J.C.M. | 11:25

De Madrid a Vinaròs são 354 quilómetros, medidos em linha reta. O município da Comunidad Valenciana é ponto de acesso ao oceano mais próximo da capital de Espanha, onde apenas corre o Manzanares, um rio estreito e cujo comprimento não chega a 100km, desaguando no rio Jarama.Como explicar então que, na manhã desta sexta-feira, tenha aparecido um cachalote de 15 metros encalhado junto à Ponte de Segovia?Os madrilenos que passaram pelo local ao início do dia começaram a publicar fotos e vídeos do insólito achado nas redes sociais. A resposta chegou por via do município de Madrid : afinal o cachalote não é real, mas antes uma figura hiper-realista do coletivo belga 'Captain Boomer', que já tinha feito iniciativa semelhante em Paris.A intenção é desafiar os madrilenos a debater as alterações climáticas e o efeito destas na vida quotidiana das cidades. Durante o fim de semana, cientistas vão estar no local a explicar os perigos a que estão sujeitas a fauna a flora dos oceanos, num planeta em mudança acelerada.