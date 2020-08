Mãe assassinada em frente ao filho que participava numa aula online no zoom

Um homem foi acusado de matar a ex-namorada em frente à filho de 10 anos enquanto esta participava numa aula online através do Zoom.



De acordo com o jornal Mirror, Donald L. Williams invadiu a casa de Maribel Morales-Rosado, de 32 anos, em Indiantown, na Florida, EUA, na manhã desta terça-feira, atirando sobre a ex-companheira de quem estava separado há mais de um ano.





Lawnwood Regional Medical Center & Heart Institute in Fort Pierce, onde viria a morrer.



Em declarações ao jornal, o xerife

Os filhos, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos, encontravam-se no local. A criança mais nova estava a participar numa aula online através do zoom, com o professor e outros colegas da Warfield Elementary School, quando o ecrã foi atingido por um projéctil.Segundo a publicação, o suspeito fugiu do local numa bicicleta e entrou depois num autocarro. O motorista, desconfiado sobre a atitude de Donald Williams, acabou por ligar para o 112. O jovem de 27 anos foi preso e acusado de matar Maribel, que tinha sido libertada recentemente após um peisódio de violência doméstica.A mulher foi ainda levada para oMartin Snyder revela que na base da discussão poderá estar "algo relacionado com um vídeo".