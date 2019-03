Mãe cabo-verdiana encontrada morta em bagageira nos EUA

A família da mulher alega que o seu corpo foi encontrado no carro do homem acusado de sequestrá-la.

21:33

Jassy Correia foi vista pela última vez na manhã de domingo numa discoteca em Boston, nos EUA, quando comemorava o seu 23º aniversário com amigos. O seu corpo foi encontrado esta quinta-feira na bagageira de um carro.



A polícia de Boston disse que Jassy foi vista a entrar num carro com um homem identificado como Louis Coleman III, de 32 anos, que acreditavam tê-la raptado, segundo avança o jornal CBS News.



As autoridades divulgaram imagens do suspeito, que mora em Providence, Rhode Island, na esperança de que alguém o identificasse ajudando a polícia a encontrá-lo.



Esta quinta-feira, o homem de 32 anos, foi detido após ter sido parado pelas autoridades na autoestrada de Delaware. Na bagageira do seu carro foi encontrado um corpo que está ainda por identificar. O irmão da mulher cabo-verdiana disse aos jornalistas que sim, tratava-se de Jassy.



Coleman estava em fuga quando foi apanhado pela polícia.



A família Correia montou uma página do GoFundMe - de angariação de fundos - para ajudar a filha de dois anos de Jassy Correia.